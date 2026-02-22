Садовый сообщил о компенсациях пострадавшим бизнесам и жителям в результате теракта

Городской голова рассказал о масштабах разрушений и помощи пострадавшим.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На месте теракта во Львове продолжаются следственные действия, после завершения которых коммунальные службы приступят к ликвидации последствий, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Много вылетело окон, также есть повреждения малого и среднего бизнеса. По результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям, за каждое выбитое окно мы даем 12 тысяч, а также ваучеры для бизнеса», — отметил Садовый.

Садовый выразил соболезнования семьям и близким пострадавших и подчеркнул, что теракт является частью усилий России по запугиванию населения через применение дронов и ракет. Он заверил, что правоохранительные органы оперативно отреагировали, и эти попытки не достигнут своей цели.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко и опубликовал фото женщины.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.