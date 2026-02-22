  1. Видео
  2. / В Украине

Садовый сообщил о компенсациях пострадавшим бизнесам и жителям в результате теракта

13:55, 22 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Городской голова рассказал о масштабах разрушений и помощи пострадавшим.
Садовый сообщил о компенсациях пострадавшим бизнесам и жителям в результате теракта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На месте теракта во Львове продолжаются следственные действия, после завершения которых коммунальные службы приступят к ликвидации последствий, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Много вылетело окон, также есть повреждения малого и среднего бизнеса. По результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям, за каждое выбитое окно мы даем 12 тысяч, а также ваучеры для бизнеса», — отметил Садовый.

Садовый выразил соболезнования семьям и близким пострадавших и подчеркнул, что теракт является частью усилий России по запугиванию населения через применение дронов и ракет. Он заверил, что правоохранительные органы оперативно отреагировали, и эти попытки не достигнут своей цели.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко и опубликовал фото женщины.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов теракт компенсация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]