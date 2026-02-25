  1. В Україні

США передали Києву офіційне попередження після атаки на порт у Новоросійську — Ольга Стефанішина

09:06, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посол України повідомила про демарш Вашингтона, але наголосила: заборони на удари по інфраструктурі РФ не було.
США передали Києву офіційне попередження після атаки на порт у Новоросійську — Ольга Стефанішина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що отримала офіційне попередження від Сполучених Штатів після атаки українських дронів по порту в Новоросійську у листопаді 2025 року. Про це повідомляє CNN.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ми почули від Державного департаменту, що нам слід утриматися від атак на американські інтереси», — вказала дипломатка.

Стефанішина наголосила, що «отримала демарш» від Держдепу США щодо цього, але при цьому підкреслила, що США не пропонували Києву загалом утриматися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

«Це було пов'язано з тим, що американські економічні інтереси там постраждали. Ми взяли це до відома», – сказала дипломатка.

За її словами, у листі від Державного департаменту йшлося, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

«Мені було дуже, дуже прикро, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми ніколи не досягли ситуації, коли ми могли б зробити те саме», – сказала Стефанішина.

Відтак вона закликала американських законодавців ухвалити закон про посилення санкцій проти Москви, заявивши, що затримка з його ухваленням розглядається як перемога Москви.

«Якщо ми зможемо накласти більше санкцій і чинити більший тиск на Росію, вона не зможе вийти з переговорів», – резюмувала дипломатка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]