США передали Києву офіційне попередження після атаки на порт у Новоросійську — Ольга Стефанішина

Посол України повідомила про демарш Вашингтона, але наголосила: заборони на удари по інфраструктурі РФ не було.

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що отримала офіційне попередження від Сполучених Штатів після атаки українських дронів по порту в Новоросійську у листопаді 2025 року. Про це повідомляє CNN.

«Ми почули від Державного департаменту, що нам слід утриматися від атак на американські інтереси», — вказала дипломатка.

Стефанішина наголосила, що «отримала демарш» від Держдепу США щодо цього, але при цьому підкреслила, що США не пропонували Києву загалом утриматися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

«Це було пов'язано з тим, що американські економічні інтереси там постраждали. Ми взяли це до відома», – сказала дипломатка.

За її словами, у листі від Державного департаменту йшлося, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

«Мені було дуже, дуже прикро, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми ніколи не досягли ситуації, коли ми могли б зробити те саме», – сказала Стефанішина.

Відтак вона закликала американських законодавців ухвалити закон про посилення санкцій проти Москви, заявивши, що затримка з його ухваленням розглядається як перемога Москви.

«Якщо ми зможемо накласти більше санкцій і чинити більший тиск на Росію, вона не зможе вийти з переговорів», – резюмувала дипломатка.

