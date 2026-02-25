США передали Киеву официальное предупреждение после атаки на порт в Новороссийске — Ольга Стефанишина

Посол Украины сообщила о демарше Вашингтона, но подчеркнула: запрета на удары по инфраструктуре РФ не было.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила официальное предупреждение от Соединенных Штатов после атаки украинских дронов по порту в Новороссийске в ноябре 2025 года. Об этом сообщает CNN.

«Мы услышали от Государственного департамента, что нам следует воздержаться от атак на американские интересы», — указала дипломат.

Стефанишина подчеркнула, что «получила демарш» от Госдепа США по этому поводу, однако при этом отметила, что США не предлагали Киеву в целом воздержаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.

«Это было связано с тем, что американские экономические интересы там пострадали. Мы приняли это к сведению», — сказала дипломат.

По ее словам, в письме от Государственного департамента говорилось, что США в настоящее время не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

«Мне было очень, очень жаль, что за 35 лет независимости Украины, имея так много возможностей, мы никогда не достигли ситуации, когда могли бы сделать то же самое», — сказала Стефанишина.

В связи с этим она призвала американских законодателей принять закон об усилении санкций против Москвы, заявив, что задержка с его принятием рассматривается как победа Москвы.

«Если мы сможем ввести больше санкций и оказывать большее давление на Россию, она не сможет выйти из переговоров», — резюмировала дипломат.

