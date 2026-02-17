Затоплення притулку в Кропивницькому: сотні тварин рятують через розлив річки, фото

Через різкий розлив річки під водою опинилася територія місцевого притулку для тварин.

Фото: ДСНС

У Кропивницькому сталося підтоплення притулку для тварин БІМ. На місці триває масштабна евакуація.

За інформацією ДСНС, рятувальники працювали в притулку всю ніч після виникнення надзвичайної ситуації, спричиненої затопленням території. Для забезпечення робіт вони розгорнули освітлювальну техніку, а також залучили електриків, які створили безпечні умови в зоні підтоплення.

Зазначається, що причиною підтоплення став розлив річки через суттєве підвищення рівня води. Погіршення ситуації пов’язують із природними гідрологічними процесами. Через високий рівень води відкачування на окремих ділянках наразі визнано технічно недоцільним.

На момент підтоплення в притулку перебували кілька сотень тварин. Більшість із них утримувалися у відкритих вольєрах, куди вода безперешкодно потрапляла під час розливу. Розпочалася термінова евакуація тварин у безпечне місце. Від ДСНС до робіт залучили 20 рятувальників, чотири одиниці техніки та три човни.

До операції долучилися й місцеві жителі. Рятувальники виносили тварин із води та передавали їх містянам для тимчасової перетримки. Серед врятованих — дорослі собаки різного розміру, цуценята та коти.

