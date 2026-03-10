  1. В Україні

Відпустка при народженні онука: які умови у 2026 році

12:45, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бабуся або дідусь можуть отримати таку відпустку лише тоді, коли вони фактично доглядають за дитиною і якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько.
Відпустка при народженні онука: які умови у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснює, чи мають бабуся та дідусь право на відпустку після народження онука.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що, відповідно до ст. 19-1 Закону України «Про відпустки» та ст. 77-3 КЗпП, одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю 14 календарних днів надається таким працівникам:

  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батькові дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але спільно з нею проживає, пов’язаний спільним побутом і має взаємні права й обов’язки;
  • бабусі, дідусю або іншим повнолітнім родичам дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, якщо дитина виховується одинокою матір’ю чи батьком.

Порядок надання такої відпустки визначений постановою КМУ від 07.07.2021 №693 «Про затвердження Порядку надання відпустки при народженні дитини».

Отже, бабуся чи дідусь можуть скористатися згаданою відпусткою лише у випадку, якщо вони фактично здійснюють догляд за дитиною, та якщо дитина виховується одинокою матір’ю чи батьком. Така відпустка надається на підставі заяви працівника та документів, що підтверджують право на її отримання, й має бути використана не пізніше 3 місяців з дня народження дитини. Перелік документів, необхідних для надання відпустки при народженні дитини, також визначений Порядком №693.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

діти Держпраці відпустка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет ВР з євроінтеграції розгляне нові правила використання тахографів та відпочинку водіїв

Законопроєкт встановлює жорсткі ліміти часу керування та відпочинку водіїв, щоб наблизити українські стандарти до європейських.

Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент

ХХ черговий з’їзд суддів України офіційно затвердив порядок денний своєї роботи.

Станіслав Кравченко заявив, що криза формування ВРП і КСУ не через кадри, проблема — у процедурах

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прозвітував про стан правосуддя в Україні.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду

Доля судового самоврядування у руках делегатів: у столиці розпочався триденний марафон ХХ з’їзду суддів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]