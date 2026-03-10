Відпустка при народженні онука: які умови у 2026 році

Бабуся або дідусь можуть отримати таку відпустку лише тоді, коли вони фактично доглядають за дитиною і якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснює, чи мають бабуся та дідусь право на відпустку після народження онука.

Зазначається, що, відповідно до ст. 19-1 Закону України «Про відпустки» та ст. 77-3 КЗпП, одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю 14 календарних днів надається таким працівникам:

чоловіку, дружина якого народила дитину;

батькові дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але спільно з нею проживає, пов’язаний спільним побутом і має взаємні права й обов’язки;

бабусі, дідусю або іншим повнолітнім родичам дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, якщо дитина виховується одинокою матір’ю чи батьком.

Порядок надання такої відпустки визначений постановою КМУ від 07.07.2021 №693 «Про затвердження Порядку надання відпустки при народженні дитини».

Отже, бабуся чи дідусь можуть скористатися згаданою відпусткою лише у випадку, якщо вони фактично здійснюють догляд за дитиною, та якщо дитина виховується одинокою матір’ю чи батьком. Така відпустка надається на підставі заяви працівника та документів, що підтверджують право на її отримання, й має бути використана не пізніше 3 місяців з дня народження дитини. Перелік документів, необхідних для надання відпустки при народженні дитини, також визначений Порядком №693.

