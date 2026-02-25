У Києві тимчасово обмежать рух на Набережно-Рибальській та Кирилівській вулицях
07:36, 25 лютого 2026
Ремонт дорожнього покриття проходитиме 25 лютого з 8:00 до 17:00.
У Подільському районі столиці частково обмежать рух транспорту на Набережно-Рибальській та Кирилівській вулицях у четвер, 25 лютого. Про це повідомили в КМДА.
Дорожники ШЕУ Подільського району ремонтуватимуть покриття в обох напрямках на кожній з вулиць. Рух під час робіт буде обмежений поетапно однією смугою.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та радять враховувати обмеження при плануванні маршрутів.
