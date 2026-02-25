В Киеве временно ограничат движение на Набережно-Рыбальской и Кирилловской улицах

Ремонт дорожного покрытия будет проходить 25 февраля с 8:00 до 17:00.

В Подольском районе столицы частично ограничат движение транспорта на Набережно-Рыбальской и Кирилловской улицах в четверг, 25 февраля. Об этом сообщили в КГГА.

Дорожники ШЭУ Подольского района будут ремонтировать покрытие в обоих направлениях на каждой из улиц. Движение во время работ будет ограничено поэтапно одной полосой.

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и советуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.

