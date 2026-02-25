Непридатний до служби за висновком ВЛК, але в реєстрі — ні: апеляція підтримала військовозобов’язаного у спорі з ТЦК
П`ятий апеляційний адміністративний суд став на бік військовозобов’язаного, який вимагав виправити дані в державному реєстрі «Оберіг». Чоловік ще у 2022 році був визнаний військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку, що підтверджено записом у його військовому квитку. Однак у реєстрі ці відомості відображені не були.
Через це в мобільному застосунку «Резерв+» з’явилося повідомлення про порушення правил військового обліку. Територіальний центр комплектування відмовився вносити зміни, пославшись на втрату частини архівних документів. Апеляційний суд дійшов висновку: громадянин не повинен нести наслідки недбалого зберігання документів державним органом, а його заява підлягає повторному розгляду.
Обставини справи №420/15848/25
Позивач звернувся до суду після того, як у 2025 році в електронному застосунку «Резерв+» отримав повідомлення про порушення правил військового обліку. Це суперечило запису в його військовому квитку.
Як встановив суд, 31 травня 2022 року військово-лікарська комісія визнала позивача непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.
Того ж дня у військовому квитку було зроблено відповідний запис із посиланням на пункт 3 частини 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».
У 2024 році після запуску електронного сервісу «Резерв+» у застосунку відображалася інформація про зняття з обліку.
Після оновлення застосунку в березні 2025 року з’явився статус про порушення правил військового обліку, а в реєстрі «Оберіг» відомості про виключення з обліку були відсутні.
Представник позивача подав до ТЦК письмову заяву з копіями військового квитка та довідки ВЛК. У відповідь орган повідомив, що внести зміни неможливо через втрату частини медичних справ і журналів реєстрації ВЛК за відповідний період. Позивачу запропонували особисто з’явитися для з’ясування обставин.
Позиція суду першої інстанції
Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.
Суд виходив із того, що виправлення даних у реєстрі можливе лише після подання заяви через електронний кабінет відповідно до Порядку №559. Оскільки позивач не скористався електронною формою звернення, бездіяльність відповідача визнана відсутньою.
Висновки апеляційного суду
Апеляційна інстанція з таким підходом не погодилась.
1. Пріоритет закону над підзаконним актом
Суд звернув увагу на положення статті 9 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», яка прямо передбачає право особи звернутися з мотивованою заявою до органу ведення Реєстру щодо виправлення недостовірних відомостей.
Порядок №559 не може звужувати це право, зокрема вимагати виключно електронної форми звернення.
2. Відсутність обов’язку особистої явки
Колегія суддів підкреслила: норми Порядку №559 передбачають можливість подання заяви як у паперовій, так і в електронній формі. Обов’язкової особистої явки для внесення змін закон не встановлює.
3. Втрата документів — ризик держави
Суд окремо наголосив: втрата журналів реєстрації ВЛК чи медичних справ не може бути підставою для ігнорування офіційних документів, виданих самим органом, — довідки ВЛК та запису у військовому квитку.
Позивач не зобов’язаний повторно проходити військово-лікарську комісію через неналежне зберігання документації державним органом.
Апеляційний суд послався на практику ЄСПЛ у справі «Рисовський проти України»: держава не може отримувати вигоду від власних порушень або перекладати їх наслідки на особу.
Що саме вирішив суд
Апеляційна скарга задоволена.
Суд скасував рішення першої інстанції; визнав протиправною відмову ТЦК внести зміни до реєстру «Оберіг» щодо виключення позивача з військового обліку; зобов’язав відповідача повторно розглянути заяву з урахуванням правових висновків постанови.
Водночас суд не зобов’язав безпосередньо внести зміни до реєстру, оскільки фактична оцінка документів і їх достатності органом по суті не проводилася. Обраний спосіб захисту — повторний розгляд заяви — визнано ефективним у конкретних обставинах справи.
