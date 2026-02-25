Непригоден к службе по заключению ВВК, но в реестре — нет: апелляция поддержала военнообязанного в споре с ТЦК

Суд признал противоправным отказ внести в реестр «Оберег» данные об исключении с воинского учета и обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление.

Пятый апелляционный административный суд встал на сторону военнообязанного, который требовал исправить данные в государственном реестре «Оберег». Мужчина еще в 2022 году был признан военно-врачебной комиссией непригодным к службе с исключением с воинского учета, что подтверждено записью в его военном билете. Однако в реестре эти сведения отражены не были.

Из-за этого в мобильном приложении «Резерв+» появилось сообщение о нарушении правил воинского учета. Территориальный центр комплектования отказался вносить изменения, сославшись на утрату части архивных документов. Апелляционный суд пришел к выводу: гражданин не должен нести последствия ненадлежащего хранения документов государственным органом, а его заявление подлежит повторному рассмотрению.

Обстоятельства дела №420/15848/25

Истец обратился в суд после того, как в 2025 году в электронном приложении «Резерв+» получил сообщение о нарушении правил воинского учета. Это противоречило записи в его военном билете.

Как установил суд, 31 мая 2022 года военно-врачебная комиссия признала истца непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

В тот же день в военном билете была сделана соответствующая запись со ссылкой на пункт 3 части 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В 2024 году после запуска электронного сервиса «Резерв+» в приложении отображалась информация о снятии с учета.

После обновления приложения в марте 2025 года появился статус о нарушении правил воинского учета, а в реестре «Оберег» сведения об исключении с учета отсутствовали.

Представитель истца подал в ТЦК письменное заявление с копиями военного билета и справки ВВК. В ответ орган сообщил, что внести изменения невозможно из-за утраты части медицинских дел и журналов регистрации ВВК за соответствующий период. Истцу предложили лично явиться для выяснения обстоятельств.

Позиция суда первой инстанции

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска.

Суд исходил из того, что исправление данных в реестре возможно только после подачи заявления через электронный кабинет в соответствии с Порядком №559. Поскольку истец не воспользовался электронной формой обращения, бездействие ответчика признано отсутствующим.

Выводы апелляционного суда

Апелляционная инстанция с таким подходом не согласилась.

1. Приоритет закона над подзаконным актом

Суд обратил внимание на положения статьи 9 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», которая прямо предусматривает право лица обратиться с мотивированным заявлением в орган ведения Реестра относительно исправления недостоверных сведений.

Порядок №559 не может сужать это право, в частности требовать исключительно электронной формы обращения.

2. Отсутствие обязанности личной явки

Коллегия судей подчеркнула: нормы Порядка №559 предусматривают возможность подачи заявления как в бумажной, так и в электронной форме. Обязательной личной явки для внесения изменений закон не устанавливает.

3. Утрата документов — риск государства

Суд отдельно отметил: утрата журналов регистрации ВВК или медицинских дел не может быть основанием для игнорирования официальных документов, выданных самим органом, — справки ВВК и записи в военном билете.

Истец не обязан повторно проходить военно-врачебную комиссию из-за ненадлежащего хранения документации государственным органом.

Апелляционный суд сослался на практику ЕСПЧ по делу «Рисовский против Украины»: государство не может получать выгоду от собственных нарушений или перекладывать их последствия на лицо.

Что именно решил суд

Апелляционная жалоба удовлетворена.

Суд отменил решение первой инстанции; признал противоправным отказ ТЦК внести изменения в реестр «Оберег» относительно исключения истца с воинского учета; обязал ответчика повторно рассмотреть заявление с учетом правовых выводов постановления.

В то же время суд не обязал непосредственно внести изменения в реестр, поскольку фактическая оценка документов и их достаточности органом по существу не проводилась. Избранный способ защиты — повторное рассмотрение заявления — признан эффективным в конкретных обстоятельствах дела.

