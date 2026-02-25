Ближні печери Києво-Печерської лаври відкривають для відвідувачів

Доступ на територію печер відновлюють з 25 лютого.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» відновлює доступ для відвідувачів до Ближніх печер. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.

За її словами, відкриття печер є історичним кроком і символізує міцний фундамент українського народу, держави та духовної спадщини. Бережна наголосила, що реалізація проєкту стала можливою завдяки партнерству держави та Православної церкви України.

Відвідувачі зможуть потрапити на територію Ближніх печер з 25 лютого.

