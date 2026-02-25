Ближние пещеры Киево-Печерской лавры открывают для посетителей

Доступ на территорию пещер восстанавливают с 25 февраля.

Фото: Новинарня

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» восстанавливает доступ для посетителей в Ближние пещеры. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, открытие пещер является историческим шагом и символизирует прочный фундамент украинского народа, государства и духовного наследия. Бережная подчеркнула, что реализация проекта стала возможной благодаря партнерству государства и Православной церкви Украины.

Посетители смогут попасть на территорию Ближних пещер с 25 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.