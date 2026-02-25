Ближние пещеры Киево-Печерской лавры открывают для посетителей
08:30, 25 февраля 2026
Доступ на территорию пещер восстанавливают с 25 февраля.
Фото: Новинарня
Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» восстанавливает доступ для посетителей в Ближние пещеры. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.
По ее словам, открытие пещер является историческим шагом и символизирует прочный фундамент украинского народа, государства и духовного наследия. Бережная подчеркнула, что реализация проекта стала возможной благодаря партнерству государства и Православной церкви Украины.
Посетители смогут попасть на территорию Ближних пещер с 25 февраля.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.