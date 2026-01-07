НАДС затвердило державне замовлення на підвищення кваліфікації публічних службовців у 2026 році

Навчання охопить понад 62 тисячі державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Національне агентство України з питань державної служби наказом від 5 січня 2026 року затвердило натуральні показники державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників, а також посадових осіб місцевого самоврядування на 2026 рік.

Рішення ухвалено відповідно до Положення про Національне агентство та Положення про Вищу школу публічного управління. Документ визначає обсяги та напрями професійного навчання, яке фінансуватиметься за кошти державного бюджету.

Два формати навчання

Державне замовлення передбачає підвищення кваліфікації у двох форматах:

у Вищій школі публічного управління;

у закладах освіти, відібраних на конкурсній основі як виконавці державного замовлення.

Заклади освіти — понад 32 тисячі слухачів

У закладах освіти, відібраних на конкурсній основі, у 2026 році планують навчити 32 244 особи.

Із них:

8 834 особи — за загальними професійними (сертифікатними) програмами;

23 410 осіб — за загальними короткостроковими програмами.

Серед ключових напрямів — підвищення кваліфікації:

державних службовців категорій «Б» і «В»;

посадових осіб місцевого самоврядування;

з антикорупційної тематики, післявоєнного відновлення, цифрової грамотності, кібербезпеки, стратегічного управління, європейської та євроатлантичної інтеграції;

з питань прав людини, гендерної політики, інклюзії, психологічної підтримки в умовах воєнного стану.

Найбільші обсяги навчання передбачені за напрямами цифрової грамотності, кібербезпеки та антикорупційної тематики.

Вища школа публічного управління — 30 тисяч слухачів

У Вищій школі публічного управління у 2026 році планують підвищити кваліфікацію 30 000 осіб.

Навчання охопить:

державних службовців категорій «А», «Б» і «В», зокрема тих, хто вперше призначений на посади;

голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників;

посадових осіб місцевого самоврядування.

Передбачено як професійні (сертифікатні), так і короткострокові програми. Окрему увагу приділено вивченню іноземних мов, підвищенню рівня володіння державною мовою, управлінню персоналом, запобіганню корупції, європейській інтеграції та післявоєнному відновленню України.

Організація та контроль

Організацію виконання державного замовлення забезпечує Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання. Контроль за виконанням наказу Голова Агентства залишила за собою.

Таким чином, у 2026 році система підвищення кваліфікації публічних службовців охопить понад 62 тисячі осіб, що має посилити спроможність органів влади та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану й післявоєнного відновлення.

