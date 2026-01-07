НАДС утвердило государственный заказ на повышение квалификации публичных служащих в 2026 году

Обучение охватит более 62 тысяч государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы приказом от 5 января 2026 года утвердило натуральные показатели государственного заказа на повышение квалификации государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, а также должностных лиц местного самоуправления на 2026 год.

Решение принято в соответствии с Положением о Национальном агентстве и Положением о Высшей школе публичного управления. Документ определяет объемы и направления профессионального обучения, которое будет финансироваться за счет средств государственного бюджета.

Два формата обучения

Государственный заказ предусматривает повышение квалификации в двух форматах:

в Высшей школе публичного управления;

в заведениях образования, отобранных на конкурсной основе как исполнители государственного заказа.

Заведения образования — более 32 тысяч слушателей

В заведениях образования, отобранных на конкурсной основе, в 2026 году планируют обучить 32 244 человека.

Из них:

8 834 человека — по общим профессиональным (сертификатным) программам;

23 410 человек — по общим краткосрочным программам.

Среди ключевых направлений — повышение квалификации:

государственных служащих категорий «Б» и «В»;

должностных лиц местного самоуправления;

по антикоррупционной тематике, послевоенному восстановлению, цифровой грамотности, кибербезопасности, стратегическому управлению, европейской и евроатлантической интеграции;

по вопросам прав человека, гендерной политики, инклюзии, психологической поддержки в условиях военного положения.

Наибольшие объемы обучения предусмотрены по направлениям цифровой грамотности, кибербезопасности и антикоррупционной тематики.

Высшая школа публичного управления — 30 тысяч слушателей

В Высшей школе публичного управления в 2026 году планируют повысить квалификацию 30 000 человек.

Обучение охватит:

государственных служащих категорий «А», «Б» и «В», в частности тех, кто впервые назначен на должности;

глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

должностных лиц местного самоуправления.

Предусмотрены как профессиональные (сертификатные), так и краткосрочные программы. Отдельное внимание уделено изучению иностранных языков, повышению уровня владения государственным языком, управлению персоналом, предотвращению коррупции, европейской интеграции и послевоенному восстановлению Украины.

Организация и контроль

Организацию выполнения государственного заказа обеспечивает Управление размещения и выполнения государственного заказа на профессиональное обучение. Контроль за выполнением приказа Глава Агентства оставила за собой.

Таким образом, в 2026 году система повышения квалификации публичных служащих охватит более 62 тысяч человек, что должно усилить способность органов власти и местного самоуправления в условиях военного положения и послевоенного восстановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.