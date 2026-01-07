НАДС утвердило государственный заказ на повышение квалификации публичных служащих в 2026 году
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы приказом от 5 января 2026 года утвердило натуральные показатели государственного заказа на повышение квалификации государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, а также должностных лиц местного самоуправления на 2026 год.
Решение принято в соответствии с Положением о Национальном агентстве и Положением о Высшей школе публичного управления. Документ определяет объемы и направления профессионального обучения, которое будет финансироваться за счет средств государственного бюджета.
Два формата обучения
Государственный заказ предусматривает повышение квалификации в двух форматах:
- в Высшей школе публичного управления;
- в заведениях образования, отобранных на конкурсной основе как исполнители государственного заказа.
Заведения образования — более 32 тысяч слушателей
В заведениях образования, отобранных на конкурсной основе, в 2026 году планируют обучить 32 244 человека.
Из них:
- 8 834 человека — по общим профессиональным (сертификатным) программам;
- 23 410 человек — по общим краткосрочным программам.
Среди ключевых направлений — повышение квалификации:
- государственных служащих категорий «Б» и «В»;
- должностных лиц местного самоуправления;
- по антикоррупционной тематике, послевоенному восстановлению, цифровой грамотности, кибербезопасности, стратегическому управлению, европейской и евроатлантической интеграции;
- по вопросам прав человека, гендерной политики, инклюзии, психологической поддержки в условиях военного положения.
Наибольшие объемы обучения предусмотрены по направлениям цифровой грамотности, кибербезопасности и антикоррупционной тематики.
Высшая школа публичного управления — 30 тысяч слушателей
В Высшей школе публичного управления в 2026 году планируют повысить квалификацию 30 000 человек.
Обучение охватит:
- государственных служащих категорий «А», «Б» и «В», в частности тех, кто впервые назначен на должности;
- глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
- должностных лиц местного самоуправления.
Предусмотрены как профессиональные (сертификатные), так и краткосрочные программы. Отдельное внимание уделено изучению иностранных языков, повышению уровня владения государственным языком, управлению персоналом, предотвращению коррупции, европейской интеграции и послевоенному восстановлению Украины.
Организация и контроль
Организацию выполнения государственного заказа обеспечивает Управление размещения и выполнения государственного заказа на профессиональное обучение. Контроль за выполнением приказа Глава Агентства оставила за собой.
Таким образом, в 2026 году система повышения квалификации публичных служащих охватит более 62 тысяч человек, что должно усилить способность органов власти и местного самоуправления в условиях военного положения и послевоенного восстановления.
