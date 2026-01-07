  1. В Україні

Володимир Зеленський пояснив, чому з жовтня не відбуваються обміни військовополоненими

15:18, 7 січня 2026
Президент зазначив, що обміни військовополоненими зупинилися, бо цей процес блокує РФ.
Президент Володимир Зеленський пояснив, що відсутність обмінів військовополоненими з жовтня минулого року пов’язана з позицією Росії, яка свідомо блокує цей процес, розуміючи його чутливість для України.

Про це Глава держави заявив під час спілкування з журналістами. За його словами, для країни-агресорки тема обмінів є інструментом тиску на Україну.

«Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росію, щоб вона закінчила війну. Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче і тому вона саме все це гальмує», — зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що Україна й надалі робитиме все можливе для розблокування процесу обмінів військовополонених.

«Питаннями щодо обмінів займався координаційний штаб і займався також і Кирило Буданов, і Служба безпеки України, і (колишній – ред.) голова Офісу Андрій Єрмак. І завжди людина на цій посаді повинна займатися, тому що це дуже важливе питання», — наголосив він.

Глава держави також зауважив, що новий очільник Офісу президента буде залучений до роботи над обмінами разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

За словами Зеленського, питання обмінів залишається одним із ключових напрямів роботи української переговорної групи.

президент Володимир Зеленський

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

