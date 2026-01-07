  1. В Украине

Владимир Зеленский объяснил, почему с октября не происходят обмены военнопленными

15:18, 7 января 2026
Президент отметил, что обмены военнопленными остановились, потому что этот процесс блокирует РФ.
Президент Владимир Зеленский объяснил, что отсутствие обменов военнопленными с октября прошлого года связано с позицией России, которая сознательно блокирует этот процесс, понимая его чувствительность для Украины.

Об этом Глава государства заявил во время общения с журналистами. По его словам, для страны-агрессора тема обменов является инструментом давления на Украину.

«Украина находит свои дипломатические давления на Россию, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас вопрос важный, болезненный, и поэтому она именно все это тормозит», — отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для разблокирования процесса обменов военнопленных.

«Вопросами по обменам занимался координационный штаб, занимался также и Кирилл Буданов, и Служба безопасности Украины, и (бывший — ред.) глава Офиса Андрей Ермак. И всегда человек на этой должности должен заниматься, потому что это очень важный вопрос», — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что новый руководитель Офиса президента будет привлечен к работе над обменами вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

По словам Зеленского, вопрос обменов остается одним из ключевых направлений работы украинской переговорной группы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

