  1. В Україні

В Україні запровадили порядок одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта

15:27, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українці тепер можуть оформлювати ID-картку та закордонний паспорт за один візит — ДМС
В Україні запровадили порядок одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запроваджено постійний порядок одночасного оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та закордонного паспорта. Відповідна постанова Кабінету Міністрів №1709 набрала чинності 25 грудня 2025 року, повідомили у Державній міграційній службі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нові правила дозволяють за один візит подати документи на оформлення або обмін ID-картки та одного чи кількох закордонних паспортів. Послуга доступна як для дорослих, так і для дітей до 14 років. Також передбачено можливість одночасного оформлення документів замість втрачених або викрадених.

Подати документи можна до підрозділів ДМС, центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та центрів «Паспортний сервіс» як на території України, так і за кордоном. За межами країни строк оформлення документів становить до трьох місяців.

Для одночасного оформлення достатньо одного запису в електронній черзі. За одночасне оформлення сплачується адміністративний збір (одна квитанція).  У разі оформлення ID-картки вперше після досягнення 14 років оплата здійснюється лише за оформлення закордонного паспорта.

Розмір адміністративного збору змінюється в залежності від терміновості оформлення та кількості паспортів, які будуть оформлюватися одночасно.

Стан оформлення ID-картки та закордонного паспорта перевіряється за допомогою сервісу «Перевірка стану оформлення документів»:

  • за реквізитами старого внутрішнього паспорта;
  • у разі першого оформлення ID-картки після 14 років - за серією та номером свідоцтва про народження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]