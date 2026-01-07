В Україні запровадили порядок одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта

Українці тепер можуть оформлювати ID-картку та закордонний паспорт за один візит — ДМС

В Україні запроваджено постійний порядок одночасного оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та закордонного паспорта. Відповідна постанова Кабінету Міністрів №1709 набрала чинності 25 грудня 2025 року, повідомили у Державній міграційній службі.

Нові правила дозволяють за один візит подати документи на оформлення або обмін ID-картки та одного чи кількох закордонних паспортів. Послуга доступна як для дорослих, так і для дітей до 14 років. Також передбачено можливість одночасного оформлення документів замість втрачених або викрадених.

Подати документи можна до підрозділів ДМС, центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та центрів «Паспортний сервіс» як на території України, так і за кордоном. За межами країни строк оформлення документів становить до трьох місяців.

Для одночасного оформлення достатньо одного запису в електронній черзі. За одночасне оформлення сплачується адміністративний збір (одна квитанція). У разі оформлення ID-картки вперше після досягнення 14 років оплата здійснюється лише за оформлення закордонного паспорта.

Розмір адміністративного збору змінюється в залежності від терміновості оформлення та кількості паспортів, які будуть оформлюватися одночасно.

Стан оформлення ID-картки та закордонного паспорта перевіряється за допомогою сервісу «Перевірка стану оформлення документів»:

за реквізитами старого внутрішнього паспорта;

у разі першого оформлення ID-картки після 14 років - за серією та номером свідоцтва про народження.

