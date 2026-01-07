В Украине ввели порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта

  1. В Украине

15:27, 7 января 2026
Украинцы теперь могут оформлять ID-карту и заграничный паспорт за один визит — ГМС.
В Украине введен постоянный порядок одновременного оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и заграничного паспорта. Соответствующее постановление Кабинета Министров №1709 вступило в силу 25 декабря 2025 года, сообщили в Государственной миграционной службе.

Новые правила позволяют за один визит подать документы на оформление или обмен ID-карты и одного либо нескольких заграничных паспортов. Услуга доступна как для взрослых, так и для детей до 14 лет. Также предусмотрена возможность одновременного оформления документов взамен утраченных или похищенных.

Подать документы можно в подразделения ГМС, центры предоставления административных услуг (ЦНАП) и центры «Паспортный сервис» как на территории Украины, так и за рубежом. За пределами страны срок оформления документов составляет до трех месяцев.

Для одновременного оформления достаточно одной записи в электронной очереди. За одновременное оформление уплачивается административный сбор (одна квитанция). В случае оформления ID-карты впервые после достижения 14 лет оплата осуществляется только за оформление заграничного паспорта.

Размер административного сбора зависит от срочности оформления и количества паспортов, которые будут оформляться одновременно.

Состояние оформления ID-карты и заграничного паспорта проверяется с помощью сервиса «Проверка состояния оформления документов»:

  • по реквизитам старого внутреннего паспорта;
  • в случае первого оформления ID-карты после 14 лет — по серии и номеру свидетельства о рождении.

