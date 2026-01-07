  1. В Україні

СБУ зірвала удар по ТЕЦ: затримано 16-річну дівчину

14:15, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Кропивницькому СБУ затримала дівчину під час спроби встановити GPS-трекер біля ТЕЦ для наведення ракетного удару.
СБУ зірвала удар по ТЕЦ: затримано 16-річну дівчину
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України затримала 16-річнe мешканку Кропивницького, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по об’єктах української енергетики. Фігурантку, за даними слідства, фсб залучила до підготовки ракетної атаки на місцеву теплоелектроцентраль.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як встановили правоохоронці, дівчина мала встановити на території ТЕЦ замаскований GPS-трекер, за сигналом якого російські війська планували завдати удару по об’єкту критичної інфраструктури, щоб залишити місто без електро- та теплопостачання.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри ворога та затримали підозрювану вночі поблизу огорожі енергооб’єкта, коли вона намагалася активувати цифровий «маячок».

За даними розслідування, представники спецслужби РФ втягнули неповнолітню у протиправну діяльність через один з телеграм-каналів, що пропонував «швидкий заробіток». Спочатку їй доручили знімати на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури, а згодом — підготувати умови для ракетного удару по одному з ключових енергетичних об’єктів регіону.

Кошти на придбання GPS-трекера фігурантка отримала з території рф на власну банківську картку. Пристрій вона замовила через інтернет і забрала у поштовому відділенні.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з фсб.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрювана перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ енергетика війна Кропивницький

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]