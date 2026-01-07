СБУ зірвала удар по ТЕЦ: затримано 16-річну дівчину

У Кропивницькому СБУ затримала дівчину під час спроби встановити GPS-трекер біля ТЕЦ для наведення ракетного удару.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України затримала 16-річнe мешканку Кропивницького, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по об’єктах української енергетики. Фігурантку, за даними слідства, фсб залучила до підготовки ракетної атаки на місцеву теплоелектроцентраль.

Як встановили правоохоронці, дівчина мала встановити на території ТЕЦ замаскований GPS-трекер, за сигналом якого російські війська планували завдати удару по об’єкту критичної інфраструктури, щоб залишити місто без електро- та теплопостачання.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри ворога та затримали підозрювану вночі поблизу огорожі енергооб’єкта, коли вона намагалася активувати цифровий «маячок».

За даними розслідування, представники спецслужби РФ втягнули неповнолітню у протиправну діяльність через один з телеграм-каналів, що пропонував «швидкий заробіток». Спочатку їй доручили знімати на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури, а згодом — підготувати умови для ракетного удару по одному з ключових енергетичних об’єктів регіону.

Кошти на придбання GPS-трекера фігурантка отримала з території рф на власну банківську картку. Пристрій вона замовила через інтернет і забрала у поштовому відділенні.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з фсб.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрювана перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.