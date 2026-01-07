СБУ сорвала удар по ТЭЦ: задержана 16-летняя девушка

В Кропивницком СБУ задержала девушку при попытке установить GPS-трекер возле ТЭЦ для наведения ракетного удара.

Фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины задержала 16-летнюю жительницу Кропивницкого, которую подозревают в корректировке российских ударов по объектам украинской энергетики. Фигурантку, по данным следствия, ФСБ привлекла к подготовке ракетной атаки на местную теплоэлектроцентраль.

Как установили правоохранители, девушка должна была установить на территории ТЭЦ замаскированный GPS-трекер, по сигналу которого российские войска планировали нанести удар по объекту критической инфраструктуры, чтобы оставить город без электро- и теплоснабжения.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли намерения врага и задержали подозреваемую ночью возле ограды энергообъекта, когда она пыталась активировать цифровой «маячок».

По данным расследования, представители спецслужбы РФ вовлекли несовершеннолетнюю в противоправную деятельность через один из телеграмм-каналов, предлагавший «быстрый заработок». Сначала ей поручили снимать на видео объекты военной и критической инфраструктуры, а затем — подготовить условия для ракетного удара по одному из ключевых энергетических объектов региона.

Средства на приобретение GPS-трекера фигурантка получила с территории РФ на свою банковскую карту. Устройство она заказала через интернет и забрала в почтовом отделении.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Подозреваемая находится под стражей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.