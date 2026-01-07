Нові правила для ГМО в Україні: маркування, перевірки та оцінка ризиків

Як закон про ГМО вплине на безпеку продуктів з вересня 2026 року.

Використання генетично модифікованих організмів в Україні стає більш безпечним і прозорим. Верховна Рада нагадала про ухвалення євроінтеграційного закону № 3339-IX, який оновлює правила генетично-інженерної діяльності та замінює застаріле законодавство 2007 року.

Документ запроваджує комплексну систему державного контролю — від лабораторних досліджень до промислового використання ГМО.

Зокрема, передбачено створення відкритих державних реєстрів, обов’язкове маркування продукції з ГМО та оцінку ризиків для здоров’я людей і довкілля.

Окремий акцент зроблено на гармонізації: методики оцінки ризиків і лабораторні процедури приведені у відповідність до норм Європейського Союзу.

Основна частина положень закону набирає чинності у вересні цього року.

Як повідомлялося раніше, в Україні створять державний реєстр генетично модифікованих організмів. Кабмін затвердив порядок ведення реєстру ГМО, за який відповідатиме Мінагрополітики.

Постанова Кабміну набере чинності одночасно із законом від 23 серпня 2023 року 3339-IX «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції», тобто, у вересні 2026 року.

