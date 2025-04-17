В Україні створять державний реєстру генетично модифікованих організмів

Кабмін затвердив порядок ведення реєстру ГМО, за який відповідатиме Мінагрополітики.

Джерело фото: Freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін постановою №451 вирішив затвердити Порядок ведення Державного реєстру генетично модифікованих організмів.

Держателем, адміністратором та володільцем інформації Реєстру буде Мінагрополітики.

Мінагрополітики забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у Реєстрі через свій офіційний веб-сайт.

Реєстр ведеться з метою:

здійснення державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів шляхом внесення відомостей про генетично модифіковані організми до Реєстру;

збирання, накопичення, захисту, обліку, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації про генетично модифіковані організми, що пройшли процедуру державної реєстрації (перереєстрації).

До Реєстру вносяться відомості, перелік яких визначено частиною другою статті 24 Закону «Про державне регулювання генетичноінженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції», а саме:

назва генетично модифікованого організму та генетично модифікованого джерела;

найменування таксону (виду) організму латинською та українською мовами;

реєстраційний номер генетично модифікованого організму, ідентичний унікальному ідентифікаційному номеру генетично модифікованого джерела у форматі, встановленому Організацією економічного співробітництва та розвитку, відповідно до Механізму посередництва з біобезпеки;

інформація про власника чи володільця генетично модифікованого організму та генетично модифікованого джерела

інформація про ГМО та генетично модифіковане джерело;

інформація про мету використання (зазначаються дозволені види використання, зокрема вирощування, переробка, використання як харчовий продукт або як корм, інші цілі використання) тощо.

Постанова Кабміну набере чинності одночасно із законом від 23 серпня 2023 року 3339-IX «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції», тобто, у вересні 2026 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.