Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В Украине создадут государственный реестр генетически модифицированных организмов

13:03, 17 апреля 2025
Кабмин утвердил порядок ведения реестра ГМО, за который будет отвечать Минагрополитики.
В Украине создадут государственный реестр генетически модифицированных организмов
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин постановлением №451 утвердил Порядок ведения Государственного реестра генетически модифицированных организмов.

Держателем, администратором и владельцем информации Реестра будет Минагрополитики.

Минагрополитики обеспечивает свободный, круглосуточный и бесплатный доступ к сведениям, содержащимся в Реестре, через свой официальный веб-сайт.

Реестр ведется с целью:

  • осуществления государственной регистрации (перерегистрации) генетически модифицированных организмов путем внесения сведений о них в Реестр;
  • сбора, накопления, защиты, учета, отображения, обработки регистровых данных и предоставления регистровой информации о генетически модифицированных организмах, прошедших процедуру государственной регистрации (перерегистрации).

В Реестр вносятся сведения, перечень которых определен частью второй статьи 24 Закона «О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», а именно:

  • название генетически модифицированного организма и генетически модифицированного источника;
  • наименование таксона (вида) организма на латыни и украинском языке;
  • регистрационный номер генетически модифицированного организма, идентичный уникальному идентификационному номеру генетически модифицированного источника в формате, установленном Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с Механизмом посредничества по биобезопасности;
  • информация о владельце или держателе генетически модифицированного организма и генетически модифицированного источника;
  • информация о ГМО и генетически модифицированном источнике;
  • информация о цели использования (указываются разрешенные виды использования, в частности выращивание, переработка, использование в качестве пищевого продукта или корма, другие цели использования) и прочее.

Постановление Кабмина вступит в силу одновременно с законом от 23 августа 2023 года №3339-IX «О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», то есть в сентябре 2026 года.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Минагрополитики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии Global Engagement Center, заявив, что тот занимался цензурой

В своем заявлении Рубио отметил, что отдел Госдепартамента, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на активное подавление голосов американцев.

В Украине создадут государственный реестр генетически модифицированных организмов

Кабмин утвердил порядок ведения реестра ГМО, за который будет отвечать Минагрополитики.

Верховная Рада приняла закон о компенсациях по автострахованию для участников боевых действий и лиц с инвалидностью

С 1 января 2025 года на период действия военного положения и в течение одного года после его окончания участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны получат право на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования за счет государственного бюджета в порядке, установленном Кабмином.

Владимир Зеленский внес законопроект о порядке изменения наименований военных администраций

Президент предлагает установить, что решение об изменении наименования военной администрации населенного пункта принимается начальником соответствующей военной администрации.

SMS-повестки в делах об административных правонарушениях возобновлены – ГСА

Государственная судебная администрация 16 апреля отозвала свое письмо об отмене SMS-рассылки в делах об административных правонарушениях.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду