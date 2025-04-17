В Украине создадут государственный реестр генетически модифицированных организмов

Кабмин утвердил порядок ведения реестра ГМО, за который будет отвечать Минагрополитики.

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Кабмин постановлением №451 утвердил Порядок ведения Государственного реестра генетически модифицированных организмов.

Держателем, администратором и владельцем информации Реестра будет Минагрополитики.

Минагрополитики обеспечивает свободный, круглосуточный и бесплатный доступ к сведениям, содержащимся в Реестре, через свой официальный веб-сайт.

Реестр ведется с целью:

осуществления государственной регистрации (перерегистрации) генетически модифицированных организмов путем внесения сведений о них в Реестр;

сбора, накопления, защиты, учета, отображения, обработки регистровых данных и предоставления регистровой информации о генетически модифицированных организмах, прошедших процедуру государственной регистрации (перерегистрации).

В Реестр вносятся сведения, перечень которых определен частью второй статьи 24 Закона «О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», а именно:

название генетически модифицированного организма и генетически модифицированного источника;

наименование таксона (вида) организма на латыни и украинском языке;

регистрационный номер генетически модифицированного организма, идентичный уникальному идентификационному номеру генетически модифицированного источника в формате, установленном Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с Механизмом посредничества по биобезопасности;

информация о владельце или держателе генетически модифицированного организма и генетически модифицированного источника;

информация о ГМО и генетически модифицированном источнике;

информация о цели использования (указываются разрешенные виды использования, в частности выращивание, переработка, использование в качестве пищевого продукта или корма, другие цели использования) и прочее.

Постановление Кабмина вступит в силу одновременно с законом от 23 августа 2023 года №3339-IX «О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», то есть в сентябре 2026 года.

Автор: Наталя Мамченко

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