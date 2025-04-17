В Украине создадут государственный реестр генетически модифицированных организмов

13:03, 17 апреля 2025
Кабмин утвердил порядок ведения реестра ГМО, за который будет отвечать Минагрополитики.
Источник фото: Freepik
Кабмин постановлением №451 утвердил Порядок ведения Государственного реестра генетически модифицированных организмов.
Держателем, администратором и владельцем информации Реестра будет Минагрополитики.
Минагрополитики обеспечивает свободный, круглосуточный и бесплатный доступ к сведениям, содержащимся в Реестре, через свой официальный веб-сайт.
Реестр ведется с целью:
- осуществления государственной регистрации (перерегистрации) генетически модифицированных организмов путем внесения сведений о них в Реестр;
- сбора, накопления, защиты, учета, отображения, обработки регистровых данных и предоставления регистровой информации о генетически модифицированных организмах, прошедших процедуру государственной регистрации (перерегистрации).
В Реестр вносятся сведения, перечень которых определен частью второй статьи 24 Закона «О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», а именно:
- название генетически модифицированного организма и генетически модифицированного источника;
- наименование таксона (вида) организма на латыни и украинском языке;
- регистрационный номер генетически модифицированного организма, идентичный уникальному идентификационному номеру генетически модифицированного источника в формате, установленном Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с Механизмом посредничества по биобезопасности;
- информация о владельце или держателе генетически модифицированного организма и генетически модифицированного источника;
- информация о ГМО и генетически модифицированном источнике;
- информация о цели использования (указываются разрешенные виды использования, в частности выращивание, переработка, использование в качестве пищевого продукта или корма, другие цели использования) и прочее.
Постановление Кабмина вступит в силу одновременно с законом от 23 августа 2023 года №3339-IX «О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», то есть в сентябре 2026 года.
Автор: Наталя Мамченко
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