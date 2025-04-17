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НАПК выявило нарушения на 34,8 млн в декларациях экс-главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы

13:02, 17 апреля 2025
Татьяна Крупа с мужем вывели за границу более 38 млн без подтверждения источников.
НАПК выявило нарушения на 34,8 млн в декларациях экс-главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы
Фото: Главком
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения на более 34,8 млн гривен в декларациях Татьяны Крупы - бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии и депутата Хмельницкого облсовета. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Согласно результатам полной проверки декларации за 2022 год, были установлены признаки незаконного обогащения и декларирования недостоверных сведений на сумму более 16,5 млн грн. Как отмечает НАПК, Татьяна Крупа и ее муж в течение 2022 года вывезли за границу более 38 млн грн в разных валютах, из которых 16,4 млн грн - без подтверждения источника происхождения. Эти средства также не были указаны в декларации.

На основании новых обстоятельств НАПК начало повторную проверку декларации за 2023 год. В ходе проверки выявлено, что декларантка не указала денежные активы на сумму 18 млн грн, право на которые имел ее муж. Также были установлены факты непредставления информации о средствах, изъятых во время досудебного расследования, происхождение которых не подтверждено. Общая сумма недостоверных сведений за 2023 год - более 18,3 млн грн.

Кроме того, во время проверок выяснилось, что муж декларантки владел криптовалютой, которую она не задекларировала.

Обоснованные выводы относительно выявленных нарушений переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Напомним, в конце 2024 года НАПК уже начинало повторную проверку деклараций Татьяны Крупы. Тогда во время обысков, проведенных Государственным бюро расследований, у нее было обнаружено почти 6 млн долларов США наличными.

Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вину не докажет суд.

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декларация НАПК МСЕК

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