Чтобы не попасть в ТЦК, житель Хмельницкого давал патрульным взятку — как его наказали

Житель Хмельницкого осужден за попытку подкупа патрульных.

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В Хмельницкой области судили мужчину, который, чтобы не попасть в ТЦК, пытался подкупить патрульных полицейских, сообщает областная прокуратура.

В январе этого года из-за нарушения правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был 31-летний обвиняемый.

Во избежание доставки в ТЦК он пытался подкупить правоохранителей и предоставить им 500 долларов США неправомерной выгоды.

В рамках санкции статьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 500 гривен, а 500 долларов США конфисковано в собственность государства.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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