Аби не потрапити у ТЦК мешканець Хмельницького давав патрульним хабар — як його покарали

Хмельничанина засуджено за спробу підкупу патрульних.

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На Хмельниччині судили чоловіка, який аби не потрапити у ТЦК намагався підкупити патрульних поліцейських, повідомляє обласна прокуратура.

У січні цього року через порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили авто, за кермом якого був 31-річний обвинувачений.

При складанні адмінпротоколу поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває у розшуку за порушення мобілізаційних обов’язків.Аби уникнути доставки до ТЦК, він намагався підкупити правоохоронців та надати їм 500 доларів США неправомірної вигоди.

В межах санкції статті йому призначено покарання у виді штрафу в розмірі 25 500 гривень, а 500 доларів США конфісковано у власність держави.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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