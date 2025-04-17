На Prozorro провели перші аукціони із закупівлі української риби для ЗСУ

Вся риба буде поставлена для забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які служать в Києві та Київській області.

Джерело фото: Pixabay

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На платформі Prozorro провели перші аукціони з постачання рибної продукції для забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Аукціон, який був оголошений Державним оператором тилу, відбувся в рамках оновленої моделі постачання 3PL.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

На аукціоні виставили чотири лоти.

Лот №1 «Сайда, тріска» – аукціон не відбувся, не подався жоден учасник.

Лот №2 «Товстолоб» (26 880,00 грн) подалися 2 учасника, переможець - ПП «Посейдон плюс» (26 308,78грн).

Лот №3 «Короп» (70 400,00 грн) подалися 3 учасника. Переможець – ПП «Посейдон Плюс» (66 400,00 грн).

Лот №4 «Форель» (693 268,80 грн). Переможець ТОВ «Фішман Трейдинг» (663 768,00 грн). Був лише один учасник.

Як вказується, у 2024 році в Україні закуплено іноземної риби більш як на 1 мільярд доларів, однак вітчизняні виробники готові закривати державні замовлення українською рибою.

«Ми бачимо реальний потенціал нашої рибної галузі – і будемо його розвивати», – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Вся риба буде поставлена для забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які служать в Києві та Київській області.

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