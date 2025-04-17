На Prozorro провели перші аукціони із закупівлі української риби для ЗСУ

На платформі Prozorro провели перші аукціони з постачання рибної продукції для забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Аукціон, який був оголошений Державним оператором тилу, відбувся в рамках оновленої моделі постачання 3PL.
Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.
На аукціоні виставили чотири лоти.
Як вказується, у 2024 році в Україні закуплено іноземної риби більш як на 1 мільярд доларів, однак вітчизняні виробники готові закривати державні замовлення українською рибою.
«Ми бачимо реальний потенціал нашої рибної галузі – і будемо його розвивати», – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Вся риба буде поставлена для забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які служать в Києві та Київській області.
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