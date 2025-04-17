Apple випустила оновлення з виправленням помилок і покращенням безпеки

Apple виправила проблеми з CarPlay.

Фото: Mezha.Media

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Apple оприлюднила оновлення iOS 18.4.1 — незначне, але важливе доповнення до операційної системи iOS 18, яка вийшла у вересні 2024 року. Нову версію почали розповсюджувати через два тижні після релізу iOS 18.4.

Оновлення вже доступне для сумісних моделей iPhone. Користувачі можуть перевірити його наявність у налаштуваннях своїх пристроїв. Розмір прошивки становить приблизно 300 мегабайт.

За офіційними даними Apple, «це оновлення містить важливі виправлення помилок і оновлення системи безпеки, а також вирішує рідкісну проблему, яка перешкоджає бездротовому підключенню CarPlay у деяких автомобілях».

Раніше повідомлялося, що мільйони оновили iPhone, але зіткнулися із проблемами з батареєю.

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