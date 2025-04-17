Apple выпустила обновление с исправлением ошибок и улучшением безопасности

Apple исправила проблемы с CarPlay.

Фото: Mezha.Media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Apple обнародовала обновление iOS 18.4.1 - незначительное, но важное дополнение к операционной системе iOS 18, которая вышла в сентябре 2024 года. Новую версию начали распространять через две недели после релиза iOS 18.4.

Обновление уже доступно для совместимых моделей iPhone. Пользователи могут проверить его наличие в настройках своих устройств. Размер прошивки составляет примерно 300 мегабайт.

По официальным данным Apple, «это обновление содержит важные исправления ошибок и обновления системы безопасности, а также решает редкую проблему, которая препятствует беспроводному подключению CarPlay в некоторых автомобилях».

Ранее сообщалось, что миллионы обновили iPhone, но столкнулись с проблемами с батареей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.