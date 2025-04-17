Суд отказал расторгнуть наследственный договор между отцом и дочерью — детали дела

Суд не нашел доказательств невыполнения наследственного договора дочерью истца.

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В Славянский городской районный суд Донецкой области обратился гражданин 1936 года рождения с иском о расторжении наследственного договора, заключенного 21 августа 2010 года между ним и его дочерью. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В соответствии с условиями договора, который был удостоверен государственным нотариусом, в случае смерти истца, ответчица приобретает право собственности на ½ долю квартиры. Взамен, ответчица взяла на себя обязательства обеспечивать истца лекарствами по рецептам врачей, независимо от их стоимости, так как истец является пожилым человеком, страдающим от множества заболеваний. Однако, с марта 2022 года ответчица выехала из Славянска и не исполняет своих обязательств. Все это время истца ухаживает сын.

Истец просил суд расторгнуть наследственный договор между ним и дочерью, взыскать с ответчицы в его пользу расходы по оплате судебного сбора в размере 1 073,60 грн и расходы на юридическую помощь в размере 5 000 грн.

По заявлению ответчицы дело рассматривалось без её участия.

Выяснив все фактические обстоятельства, учитывая, что истцом не предоставлены надлежащие доказательства невыполнения наследственного договора ответчицей, Славянский городской районный суд Донецкой области отказал гражданину в удовлетворении его исковых требований.

Истцом не были предоставлены надлежащие и допустимые доказательства того, что он обращался к ответчице с уведомлением о необходимости обеспечения его лекарствами по рецептам врачей, а ответчица уклоняется от выполнения договора и не обеспечивает приобретение необходимых лекарств.

Аргументы истца о том, что ответчица с марта 2022 года выехала из Славянска, не могут быть самостоятельным основанием для расторжения наследственного договора, так как сторонами не были согласованы условия обязательного обеспечения истца необходимыми лекарствами именно при личном присутствии ответчицы в городе Славянск Донецкой области. В удовлетворении требований по взысканию судебного сбора за подачу указанного иска в суд и расходов на профессиональную правовую помощь также отказано.

Постановлением Днепровского апелляционного суда от 02.07.2024 года решение Славянского городского районного суда оставлено без изменений.

Постановлением Верховного Суда кассационная жалоба представителя истца также оставлена без удовлетворения. Заочное решение Славянского городского районного суда Донецкой области от 16.02.2024 года оставлено без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступило в законную силу, является окончательным и не подлежит обжалованию.

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