Полиция нашла женщину, которая в Киеве посреди улицы побила двухлетнего мальчика

Ювенальные полицейские установили женщину, которая совершала насилие в отношении двухлетнего мальчика – ею оказалась бабушка.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в социальных сетях было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как женщина в Днепровском районе Киева грубо обращалась с маленьким ребенком, тянула его за руку и впоследствии несколько раз ударила.

Тогда в дело вмешалась полиция. Позже там сообщили, что установили личность нарушительницы – ею оказалась бабушка ребенка, 54-летняя местная жительница.

Во время общения с полицейскими женщина заявила, что забрала внука из садика, однако, когда они шли домой, ребенок начал капризничать. По ее словам, она силой тянула мальчика за руку и, не сдержав эмоций, несколько раз ударила.

В итоге полицейские составили на женщину административный протокол по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях — совершение домашнего насилия.

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