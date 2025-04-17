ВСП уволил в отставку судью Днепропетровского райсуда Сергея Реброва

Сергей Ребров подал заявление об отставке.

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Высший совет правосудия решил уволить Сергея Реброва с должности судьи Днепропетровского районного суда Днепропетровской области в связи с подачей заявления об отставке.

О решении ВСП сообщил 17 апреля.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке 7 судей.

Также мы сообщали, что ВККС рекомендует направить 16 судей в другие суды.

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