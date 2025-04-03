ВККС рекомендує відрядити 16 суддів до інших судів

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів.

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У середу, 2 квітня, в засіданнях Першої та Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо відрядження та дострокового закінчення відрядження суддів з одночасним їх відрядженням. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Плохотніченка Леоніда Івановича до Ленінського районного суду міста Миколаєва.

Також Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження та одночасне відрядження до іншого суду строком на один рік:

- судді Великолепетиського районного суду Херсонської області Мамаєва Віталія Анатолійовича (припинити відрядження до Віньковецького районного суду Хмельницької області, відрядити до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області);

- судді Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Юлії Олександрівни (припинити відрядження до Старовижівського районного суду Волинської області, відрядити до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області);

- судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Мальованого Віталія Олександровича (припинити відрядження до Хортицького районного суду міста Запоріжжя, відрядити до Київського районного суду міста Одеси);

- судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Тетяни Анатоліївни (припинити відрядження до Баришівського районного суду Київської області, відрядити до Бориспільського міськрайонного суду Київської області);

- судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Соловйова Олега Леонідовича (припинити відрядження до Деснянського районного суду міста Києва, відрядити до Печерського районного суду міста Києва);

- судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовнікова Романа Сергійовича (припинити відрядження до Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області, відрядити до Києво-Святошинського районного суду Київської області);

- судді Марківського районного суду Луганської області Дідоренко Анжеліки Едуардівни (припинити відрядження до Корольовського районного суду міста Житомира, відрядити до Першотравневого районного суду міста Чернівців);

- судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Полянчука Богдана Івановича (припинити відрядження до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, відрядити до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області);

- судді Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацького Григорія Олексійовича (припинити відрядження до Таращанського районного суду Київської області, відрядити до Суворовського районного суду міста Одеси);

- судді Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусова Артура Євгеновича (припинити відрядження до Іваничівського районного суду Волинської області, відрядити до Сокальського районного суду Львівської області);

- судді Бериславського районного суду Херсонської області Корсаненкової Олени Олександрівни (припинити відрядження до Миколаївського районного суду Одеської області, відрядити до Київського районного суду міста Одеси);

- судді Голопристанського районного суду Херсонської області Ширінської Оксани Харисівни (припинити відрядження до Теплодарського міського суду Одеської області, відрядити до Біляївського районного суду Одеської області);

- судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Копилової Лариси Вікторівни (припинити відрядження до Тиврівського районного суду Вінницької області, відрядити до Вінницького міського суду Вінницької області);

- судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бароніна Дениса Борисовича (припинити відрядження до Черкаського районного суду Черкаської області, відрядити до Орджонікідзевського районного суду міста Харкова);

- судді Скадовського районного суду Херсонської області Клімченка Максима Ігоревича (припинити відрядження до Старосамбірського районного суду Львівської області, відрядити до Суворовського районного суду міста Одеси).

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Якимівського районного суду Запорізької області Нестеренко Тетяни Василівни до Самарського районного суду міста Дніпропетровська.

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