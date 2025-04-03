ВККС рекомендует откомандировать 16 судей в другие суды

В среду, 2 апреля, на заседаниях Первой и Второй палат Высшей квалификационной комиссии судей Украины были рассмотрены вопросы о командировании и досрочном завершении командировок судей с одновременным их новым направлением. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

В связи с выявлением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Ленинского районного суда города Кировограда Плохотниченко Леонида Ивановича в Ленинский районный суд города Николаева.

Также Комиссия решила внести представление о досрочном завершении командировок и одновременном новом командировании на срок один год следующих судей:

- судьи Великолепетихского районного суда Херсонской области Мамаева Виталия Анатольевича (прекратить командировку в Виньковецкий районный суд Хмельницкой области, направить в Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области);

- судьи Краматорского городского суда Донецкой области Сухоручко Юлии Александровны (прекратить командировку в Старовыжевский районный суд Волынской области, направить в Смелянский горрайонный суд Черкасской области);

- судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области Мальованного Виталия Александровича (прекратить командировку в Хортицкий районный суд города Запорожья, направить в Киевский районный суд города Одессы);

- судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области Троценко Татьяны Анатольевны (прекратить командировку в Барышевский районный суд Киевской области, направить в Бориспольский горрайонный суд Киевской области);

- судьи Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области Соловьева Олега Леонидовича (прекратить командировку в Деснянский районный суд города Киева, направить в Печерский районный суд города Киева);

- судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области Солодовникова Романа Сергеевича (прекратить командировку в Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области, направить в Киево-Святошинский районный суд Киевской области);

- судьи Марковского районного суда Луганской области Дидоренко Анжелики Эдуардовны (прекратить командировку в Королевский районный суд города Житомира, направить в Первомайский районный суд города Черновцы);

- судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области Полянчука Богдана Ивановича (прекратить командировку в Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области, направить в Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области);

- судьи Скадовского районного суда Херсонской области Шабрацкого Григория Алексеевича (прекратить командировку в Таращанский районный суд Киевской области, направить в Суворовский районный суд города Одессы);

- судьи Краснолиманского городского суда Донецкой области Белоусова Артура Евгеньевича (прекратить командировку в Иваничевский районный суд Волынской области, направить в Сокальский районный суд Львовской области);

- судьи Бериславского районного суда Херсонской области Корсаненковой Елены Александровны (прекратить командировку в Николаевский районный суд Одесской области, направить в Киевский районный суд города Одессы);

- судьи Голопристанского районного суда Херсонской области Ширинской Оксаны Харисовны (прекратить командировку в Теплодарский городской суд Одесской области, направить в Беляевский районный суд Одесской области);

- судьи Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области Копыловой Ларисы Викторовны (прекратить командировку в Тывровский районный суд Винницкой области, направить в Винницкий городской суд Винницкой области);

- судьи Северодонецкого городского суда Луганской области Баронина Дениса Борисовича (прекратить командировку в Черкасский районный суд Черкасской области, направить в Орджоникидзевский районный суд города Харькова);

- судьи Скадовского районного суда Херсонской области Климченко Максима Игоревича (прекратить командировку в Старосамборский районный суд Львовской области, направить в Суворовский районный суд города Одессы).

Комиссия также решила внести в Высший совет правосудия представление о досрочном завершении командировки судьи Якимовского районного суда Запорожской области Нестеренко Татьяны Васильевны в Самарский районный суд города Днепропетровска.