Может ли налоговый долг может ограничить выезд за границу – разъяснение ГНС

Украинцам стоит внимательно относиться к уплате налогов, ведь наличие налогового долга может привести к серьезным ограничениям, в частности запрету на выезд за границу. Об этом сообщили специалисты Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Согласно разъяснению, если налоговый долг юридического лица или постоянного представительства нерезидента превышает 1 миллион гривен и не уплачен в течение 240 календарных дней с момента получения налогового требования, контролирующий орган может обратиться в суд. В случае принятия соответствующего решения руководителю компании-должника могут временно ограничить право выезда за пределы Украины до полного погашения долга.
После получения решения суда контролирующий орган обязан:
Ограничение на выезд прекращается в следующих случаях:
Таким образом, своевременная уплата налогов важна не только для избежания штрафных санкций, но и для сохранения возможности свободного передвижения за пределы страны.
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