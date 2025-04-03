Может ли налоговый долг может ограничить выезд за границу – разъяснение ГНС

Если имеете миллионный налоговый долг, готовьтесь к суду и ограничениям на выезд.

Фото: rv.tax.gov.ua

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Украинцам стоит внимательно относиться к уплате налогов, ведь наличие налогового долга может привести к серьезным ограничениям, в частности запрету на выезд за границу. Об этом сообщили специалисты Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Согласно разъяснению, если налоговый долг юридического лица или постоянного представительства нерезидента превышает 1 миллион гривен и не уплачен в течение 240 календарных дней с момента получения налогового требования, контролирующий орган может обратиться в суд. В случае принятия соответствующего решения руководителю компании-должника могут временно ограничить право выезда за пределы Украины до полного погашения долга.

После получения решения суда контролирующий орган обязан:

уведомить об этом Государственную пограничную службу в порядке обмена информацией;

внести соответствующие данные в Реестр руководителей налогоплательщиков-должников.

Ограничение на выезд прекращается в следующих случаях:

полное погашение налогового долга;

смена руководителя юридического лица или постоянного представительства нерезидента-должника, о чем есть запись в Едином государственном реестре;

начало судебной процедуры по делу о банкротстве должника.

Таким образом, своевременная уплата налогов важна не только для избежания штрафных санкций, но и для сохранения возможности свободного передвижения за пределы страны.

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