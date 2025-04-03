Минобороны назвало ТОП военных специальностей среди новобранцев

16% добровольцев выбирают БПЛА.

Фото: mod.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины проанализировало, какие военные специальности больше всего выбирают добровольцы, обращающиеся в центры рекрутинга. Согласно данным, наибольшим спросом пользуются специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - их выбрали 16% кандидатов, которые уже завершили оформление на службу в подразделениях Сил обороны Украины.

На втором месте - водители (15%), а стрелковые специальности выбрали 14% добровольцев. 9% получили штабные должности, а по 6% рекрутов заинтересовали артиллерия и связь, в частности киберсвязь. Медицинские специальности, в частности боевые медики, фельдшеры, медсестры и врачи, привлекли 5% претендентов.

В целом эти направления составляют 71% среди всех добровольцев, которые завершили оформление через рекрутинговые центры.

В Минобороны отмечают, что в Украине действуют 49 рекрутинговых центров, в том числе один онлайн-центр. Они расположены преимущественно в помещениях ЦНАПов, где все желающие могут получить консультацию по службе в ВСУ на условиях конфиденциальности. Важно, что в этих центрах запрещено вручение повесток и проведение мобилизационных мероприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.