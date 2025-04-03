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Міноборони назвало ТОП військових спеціальностей серед новобранців

15:36, 3 квітня 2025
16% добровольців обирають БПЛА.
Міноборони назвало ТОП військових спеціальностей серед новобранців
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України проаналізувало, які військові спеціальності найбільше обирають добровольці, що звертаються до центрів рекрутингу. Згідно з даними, найбільший попит мають спеціальності, пов’язані з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) – їх обрали 16% кандидатів, які вже завершили оформлення на службу в підрозділах Сил оборони України.

На другому місці – водії (15%), а стрілецькі спеціальності обрали 14% добровольців. 9% отримали штабні посади, а по 6% рекрутів зацікавили артилерія та зв’язок, зокрема кіберзв’язок. Медичні спеціальності, зокрема бойові медики, фельдшери, медсестри та лікарі, привабили 5% претендентів.

Загалом ці напрямки складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення через рекрутингові центри.

В Міноборони зазначають, що в Україні діють 49 рекрутингових центрів, зокрема один онлайн-центр. Вони розташовані переважно у приміщеннях ЦНАПів, де всі охочі можуть отримати консультацію щодо служби в ЗСУ на умовах конфіденційності. Важливо, що у цих центрах заборонено вручення повісток та проведення мобілізаційних заходів.

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військові Міноборони

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