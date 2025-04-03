ВРП звільнила у відставку суддів Ольгу Смородінову та Валентину Семенюк

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У четвер, 3 квітня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Смородінову Ольгу Григорівну – з посади судді Господарського суду Миколаївської області;

Семенюк Валентину Василівну – з посади судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила у зв’язку з поданням заяв про відставку: Ольгу Микитюк – з посади судді Житомирського апеляційного суду та Світлану Кітаєву – з посади судді Господарського суду Львівської області.

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