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«Складно, але не критично» – Юлія Свириденко пояснила, як вплинуть нові мита Трампа на Україну

10:29, 3 квітня 2025
Що означають для України нові мита від США пояснили у Мінекономіки.
«Складно, але не критично» – Юлія Свириденко пояснила, як вплинуть нові мита Трампа на Україну
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Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

Для України діє загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. Того року Україна експортувала до США товарів на $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби, натомість звідти ми купили товарів на суму $3,4 млрд.

«Наші мита на американські товари досить низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість», - зазначила Юлія Свириденко.

Водночас вона вказала, що якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках, тому вже йде робота над тим, щоб для України були кращі умови.

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США Україна Дональд Трамп Мінекономіки

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