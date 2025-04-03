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«Сложно, но не критично» – Юлия Свириденко объяснила, как новые пошлины Трампа повлияют на Украину

10:29, 3 апреля 2025
Что означают для Украины новые пошлины от США объяснили в Минэкономики.
«Сложно, но не критично» – Юлия Свириденко объяснила, как новые пошлины Трампа повлияют на Украину
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Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что значат новые пошлины от США для Украины.

Для Украины действует общая пошлина в 10%. Отдельной более высокой пошлины, как в Молдове (31%) или в ЕС (20%), по отношению к Украине нет. В прошлом году Украина экспортировала в США товары на сумму $874 млн, из которых $363 млн приходилось на чугун и еще $112 млн – трубы, в то время как оттуда мы купили товаров на сумму $3,4 млрд.

«Наши пошлины на американские товары довольно низкие — на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть — 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться о других условиях — американская заявка четко говорит о такой возможности», — отметила Юлия Свириденко.

В то же время она указала, что если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям, поэтому уже идет работа над тем, чтобы для Украины были лучшие условия.

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США Украина Дональд Трамп Минэкономики

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