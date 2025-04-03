«Золоте століття Америки» – Трамп запроваджує «взаємні мита» для всіх країн світу

Нові мита почнуть діяти з 9 квітня, а мінімальні базові – з 5 квітня.

Фото: CNBC

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Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу. За його словами, це буде «золоте століття Америки». Трамп запровадить 10% мит на імпорт з усіх країн світу, а також 25% мит на автомобілі іноземного виробництва. Про це повідомляє CNBC.

У своїй промові він заявив, що нова політика має на меті забезпечити «економічну незалежність» Сполучених Штатів. За його словами, протягом десятиліть американська економіка зазнавала втрат через недобросовісну торговельну політику інших країн.

«Це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності», — заявив Трамп.

Запровадження базового 10% мита заплановане на 5 квітня, а індивідуальні тарифи почнуть діяти з 9 квітня. З 2 на 3 квітня також набудуть чинності 25% мита на автомобілі іноземної збірки.

Він пояснив, що для країн, які, на його думку, ставляться до США несправедливо, мита будуть встановлюватися з урахуванням їхніх власних торговельних бар’єрів. Зокрема, він представив таблицю індивідуальних тарифів для різних держав, які додадуться до загального 10% мита. У списку країн, на які поширюються нові тарифи, відсутня Росія.

У списку країн, на товари з яких запроваджуються додаткові збори, опинилися:

Китай - 34%

Європейський союз - 20%

В'єтнам - 46%

Тайвань - 32%

Японія - 24%

Південна Корея - 25%

Таїланд - 36%

Швейцарія - 31%

Індонезія - 32%

Малайзія - 24%

Камбоджа - 49%

Великобританія - 10%

Південна Африка - 30%

Крім того, Трамп вводить 20% мито на імпорт товарів з ЄС.

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