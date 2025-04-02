У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, відео

Ту-22М3 впав в Іркутській області.

Фото з відкритих джерел

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У середу, 2 квітня, бомбардувальник Ту-22М3 впав в Іркутській області Росії. Про це повідомили росЗМІ.

В Міністерстві оборони Росії повідомили, що їх бомбардувальник Ту-22М3 впав у "безлюдній" місцевості в Іркутській області. На землі, за даними росіян, руйнувань не зафіксовано.

Попередньо, причиною аварії стала технічна несправність.

За даними ЗМІ, в результаті падіння літака загинув пілот.

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