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У Франції вважають, що військова конфронтація неминуча, якщо не буде ядерної угоди з Іраном

21:35, 2 квітня 2025
У Франції заявили, що в разі невдачі з ядерною угодою з Іраном військова конфронтація буде «майже неминучою».
У Франції вважають, що військова конфронтація неминуча, якщо не буде ядерної угоди з Іраном
Фото: AP
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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що шанси на досягнення нової угоди щодо обмеження ядерної програми Ірану дуже малі, і якщо угода не буде досягнута, то військова конфронтація здається «майже неминучою», пише Reuters.

«Вікно можливостей вузьке. У нас є всього кілька місяців до завершення терміну дії цієї угоди (2015 року). У разі невдачі військова конфронтація буде майже неминучою», — сказав він на парламентських слуханнях.

Розмови в дипломатичних колах агентства свідчать, що міністри Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами угоди 2015 року, сподіваються обговорити це питання з державним секретарем США Марко Рубіо, коли вони зберуться в Брюсселі на міністерську зустріч НАТО цього тижня.

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США Іран

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