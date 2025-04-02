Во Франции считают, что военная конфронтация неизбежна, если не будет ядерной сделки с Ираном

Во Франции заявили, что в случае неудачи с ядерной сделкой с Ираном военная конфронтация будет «почти неизбежной».

Фото: AP

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что шансы на достижение нового соглашения по ограничению ядерной программы Ирана очень малы, и если оно не будет достигнуто, то военная конфронтация кажется «почти неизбежной», пишет Reuters.

«Окно возможностей узкое. У нас есть всего несколько месяцев до окончания срока действия этого соглашения (2015 года). В случае неудачи военная конфронтация будет почти неизбежной», - сказал он на парламентских слушаниях.

Собеседники в дипломатических кругах агентства сообщили, что министры Франции, Великобритании и Германии, которые являются сторонами соглашения 2015 года, надеются обсудить этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, когда они соберутся в Брюсселе на министерскую встречу НАТО на этой неделе.

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