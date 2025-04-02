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Теневой флот и российские активы — Кит Келлог раскрыл, как можно усилить санкции против РФ

21:18, 2 апреля 2025
Спецпосланник президента США подчеркнул, что для прекращения работы «теневого флота» можно использовать катера береговой охраны.
Теневой флот и российские активы — Кит Келлог раскрыл, как можно усилить санкции против РФ
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Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что соблюдение санкций Запада против России находится на низком уровне. Он подчеркнул, что эффект от ограничений можно усилить «до предела». Об этом чиновник сказал в эфире Fox Business.

Келлог отметил, что на данный момент в вопросе санкций против России «есть проблема» и она заключается в соблюдении ограничений.

Также он напомнил, что, по мнению министра финансов США Скотта Бессента, санкции США против РФ, если рассматривать их по шкале от 1 до 10, сейчас находятся на уровне 6. Но их соблюдение — где-то на уровне 3.

«Вы должны действительно усилить весь эффект, который дают санкции, и вы можете довести их до определенной границы. Вы говорите о российских суверенных активах. Это те 300 миллиардов долларов, которые хранятся в Бельгии. Вы можете заняться ими. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть нелегальной нефти, которая транспортируется по всему миру. 70% из них проходит через Балтику. Вы можете фактически закрыть его», — уточнил Келлог.

Спецпосланник президента США добавил, что для прекращения работы «теневого флота» можно использовать катера береговой охраны.

«Это крайние меры, но мы уже ввели санкции против «теневого флота» в полном объеме, так что знаем, где они находятся и откуда идут. Это те шаги, которые можно сделать, чтобы санкции действительно начали действовать. Так что если соблюдать санкции на высоком уровне, они действительно сработают. Но это нужно делать. А слишком часто этого просто не делают», — добавил он.

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США россия санкции

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