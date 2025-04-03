Как и за что судили украинских военных в 2024 году: отчет Верховного Суда

За уголовные правонарушения в 2024 году осуждены 6 532 военнослужащих, но за военные правонарушения приговоров судов стало меньше.

Источник фото: hromadske.radio

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Верховный Суд обнародовал статистику рассмотрения судами в 2024 году уголовных дел, в частности, в отношении военнослужащих.

Напомним, что в прошлые годы «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала, как и за что украинские суды привлекали военнослужащих к ответственности в 2022 и в 2023 годах.

Отметим, что по сравнению с 2023 годом, в 2024 году количество случаев привлечения действующих военнослужащих к уголовной ответственности возросло.

Вместе с тем существенно уменьшилось количество приговоров за совершение именно военных уголовных правонарушений.

По итогам 2024 года наблюдается увеличение количества приговоров за неповиновение (т. е. открытый отказ выполнить приказ), уклонение от военной службы путем самоповреждения, дезертирство.

Однако наблюдается и заметное уменьшение приговоров за такие правонарушения как «самовольное оставление воинской части или места службы», «угроза или насилие в отношении начальника», «потеря военного имущества» и т. д.

Напомним, что «самовольное оставление воинской части» нередко трактуется как временное явление, когда военнослужащий хотя и оставил воинскую часть без разрешения командира, но может вернуться на службу в течение определенного периода времени. В то же время «дезертирство» считается сознательным решением военнослужащего, который больше не планирует возвращаться в воинскую часть.

Кроме того, в прошлом году суды стали меньше назначать военнослужащим такой вид наказания, как «содержание в дисциплинарном батальоне».

Интересно, что в 2024 году существенно уменьшилось и количество приговоров по делам об уклонении от мобилизации (ст. 336 УК), но при этом более чем в десять раз возросло количество приговоров за уклонение от военного учета (ст. 337 УК).

Общее количество военнослужащих, осужденных в 2024 году

По данным Верховного Суда, в 2024 году судами за различные уголовные правонарушения были осуждены 6 532 военнослужащих (в 2023 году – 5 339, в 2022 году – 2 138 военнослужащих).

Это 10,6% от общего количества лиц, осужденных в 2024 году в Украине.

По сравнению с позапрошлым годом, в 2024 году было осуждено на 1 193 военнослужащих больше, или на 22,3%.

Всего за три года с момента полномасштабного вторжения приговорены к разным видам наказания 14 009 военнослужащих.

Следует отметить, что речь идет только о приговорах судов, вступивших в законную силу.

Вместе с тем, в прошлом году уменьшилось количество решений судов о привлечении к такому виду наказания, как «содержание военнослужащих в дисциплинарном батальоне».

В 2024 году наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне получили 604 военнослужащих (в 2023 году – 676, в 2022 году – 115 военнослужащих). То есть, количество приговоров в виде назначения судом такого наказания, как содержание в дисциплинарном батальоне, сократилось на 10,7%.

А такой вид наказания как «служебные ограничения военнослужащих» в 2024 году получили 453 военнослужащих (в 2023 году – 508, в 2022 году – 127 военнослужащих).

Военнослужащие, осужденные за военные уголовные правонарушения

В 2024 году за совершение именно военных уголовных правонарушений (ст. 402-435 УК) по приговорам, вступившим в законную силу, осуждены 1 994 военнослужащих (в 2023 году – 2 585 военнослужащих, в 2022 году – 1 490).

Таким образом, количество военнослужащих, осужденных за совершение военных уголовных правонарушений в прошлом году, снизилось на 22,9%.

По статьям Уголовного кодекса, приговоры распределились следующим образом:

Самовольное оставление воинской части или места службы (ст. 407 УК) – 928 осужденных (в 2023 году – 1 577, в 2022 году – 1 036 военнослужащих). То есть, в прошлом году за указанное правонарушение было осуждено на 41,2% меньше военнослужащих, чем в 2023 году.

Неподчинение (ст. 402) – 737 (в 2023 году – 689, в 2022 году – 155, то есть количество приговоров возросло на 7% по сравнению с 2023 годом)

Дезертирство (ст. 408) – 171 (в 2023 году – 113, в 2022 году – 154)

Уклонение от военной службы путем самоповреждения (ст. 409) – 63 (в 2023 году – 32, в 2022 году – 19, то есть увеличение количества приговоров почти на 100% по сравнению с 2023 годом)

Небрежное отношение к военной службе (ст. 425) – 20 (в 2023 году – 13, в 2022 году – 5)

Потеря военного имущества (ст. 413) – 15 (в 2023 году осуждено 37 военнослужащих, а в 2022 году – 14, то есть, количество приговоров уменьшилось на 59,5% по сравнению с 2023 годом)

Нарушение правил обращения с оружием (ст. 414) – 14 (в 2023 году – 35, в 2022 году – 23)

Хищение, присвоение военнослужащим оружия, боевых припасов (ст. 410) – 14 (в 2023 году – 5, в 2022 году – 16)

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 415) – 10 (в 2023 году – 10, в 2022 году – 0)

Угроза или насилие в отношении начальника (ст. 405) – 7 (в 2023 году – 30, в 2022 году – 31, то есть, отмечено уменьшение на 76,7% по сравнению с 2023 годом)

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ст. 406) – 5 (в 2023 году – 18, в 2022 году – 18).

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (ст. 404) – 4 (в 2023 году – 3, в 2022 году – 2)

Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ст. 426-1) – 1 (в 2023 году – 12, в 2022 году – 3, то есть уменьшение по сравнению с 2023 годом на 91,7%)

Самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием (ст. 429) – 0 (в 2023 году – 7, в 2022 году – 6, то есть, уменьшение по сравнению с 2023 годом на 100%)

Насилие над населением в районных военных действиях (ст. 433) – 0 (в 2023 – 3, в 2022 году – 0).

Оскорбление чести и достоинства военнослужащего (ст. 435-1) – 1 (в 2023 году – 1, в 2022 году – 2)

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 411) – 1 (в 2023 году – 0)

Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 412) – 1 (в 2023 году – 0)

Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 419) – 1 (в 2023 году – 0)

Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов, содержащих такие сведения (ст. 422) – 1 (в 2023 – 0).

Содержание в дисциплинарном батальоне

Согласно данным Верховного Суда, в прошлом году наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне получили 604 военнослужащих (в 2023 году – 676 военнослужащих, в 2022 году – 115).

То есть, в 2024 году наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне (по приговорам, вступившим в законную силу) получили на 10,7% военнослужащих меньше, чем в позапрошлом году

Отметим, что большинство уголовных дел в отношении военнослужащих в 2024 году рассмотрели суды прифронтовых областей.

Большинство обвинительных приговоров о содержании военнослужащих в дисциплинарном батальоне в 2024 году вынесли суды Донецкой области – 228 (в 2023 году этот «рекорд» принадлежал судам Днепропетровской области – 244 приговора).

Большую часть обвинительных приговоров в 2024 году вынесли суды:

Донецкой области – 228 приговоров

Харьковской области – 163

Днепропетровской области – 82

Запорожской области – 41

Винницкой области – 25

Николаевской области – 18

Херсонской области – 12

Одесской области – 9

город Киев – 1 (в 2023 году – 4, в 2022 году – 0)

Служебные ограничения для военнослужащих

Отдельный вид уголовного наказания, применяемый к военнослужащим – это служебные ограничения, то есть наказания за нетяжкие правонарушения. Как правило, это запрет на повышение в должности или воинском звании, а также принудительные отчисления из денежного довольствия.

В 2024 году служебные ограничения по решению суда применялись к 453 военнослужащим (в 2023 году – 508, в 2022 году – 127).

Как и в предыдущем случае, наибольшее количество решений относительно служебных ограничений военнослужащих, приняли суды Донецкой области – 145 и Днепропетровской области – 101.

Привлечение военнослужащих к административной ответственности

В 2024 году существенно уменьшилось количество решений судов о привлечении военнослужащих к административной ответственности.

Так, стало меньше решений судов о применении такого вида административной ответственности для военнослужащих, как арест с содержанием на гауптвахте.

В 2024 году такое взыскание «получил» 1 141 военнослужащий (в 2023 году – 4 418, в 2022 году – 1 736). То есть, по сравнению с 2023 годом количество решений судов об установлении соответствующего взыскания стало меньше почти в 4 раза.

Вероятно, уменьшение количества решений судов о назначении ареста с содержанием на гауптвахте связано с изменениями в судебной практике, поскольку суды стали чаще применять к военнослужащим такой вид взыскания, как штраф. Например, за совершение правонарушения, известного как «небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода – ч. 2 ст. 172-15 Кодекса об административных правонарушениях.

В целом, в 2024 году к административной ответственности за разные правонарушения было привлечено 94 тыс. военнослужащих, что составляет 16% от общего количества граждан Украины, привлеченных к административной ответственности в прошлом году.

При этом в 2023 году к административной ответственности было привлечено 112 тыс. военнослужащих, а в 2022 году – 64 тыс. военнослужащих.

Уклонение от призыва по мобилизации

Определенное количество граждан, осужденных в 2024 году, получили приговоры за уклонение от мобилизации (ст. 336 УК).

Число лиц, осужденных за уклонение от мобилизации в прошлом году, также существенно сократилось – на 33,5%.

По данным Верховного Суда, за совершение указанного правонарушения в 2024 году осуждено 618 человек (в 2023 году за уклонение от мобилизации осуждено 930 граждан, а в 2022 году – 186).

В целом, за время полномасштабного вторжения в 2022-2024 годах за уклонение от мобилизации осуждены 1 734 гражданина.

Вместе с тем, в 2024 году значительно возросло количество граждан, осужденных за уклонение от военного учета или специальных сборов (ст. 337 УК).

Если в 2023 году за уклонение от военного учета было осуждено всего 28 граждан, то в 2024 году уже 291 (в 2022 году – 12). То есть, количество приговоров по ст. 337 УК выросло практически в 10,4 раза.

Отметим, что в отличие от ст. 336 УК, которая предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы (хотя возможно и «условное» наказание с испытательным сроком), ст. 337 УК предусматривает наказание только в виде штрафа или исправительных работ.

Автор Вячеслав Хрипун

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