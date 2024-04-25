Як і за що судили українських військових у 2023 році: статистика Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2023 році засуджено 5 339 військовослужбовців, що значно більше ніж у попередні роки.

Верховний Суд у квітні оприлюднив статистику розгляду судами у 2023 році кримінальних справ, зокрема, і щодо військовослужбовців.

Нагадаємо, що у минулому році «Судово-юридична газета» вже розповідала, як і за що українські суди притягали військовослужбовців до відповідальності у 2022 році.

Зазначимо, що у порівнянні з 2022 роком, фіксується певний зріст негативних тенденцій – кількість випадків притягнення діючих військовослужбовців до кримінальної відповідальності суттєво зросла.

Так, спостерігається помітне збільшення таких військових правопорушень як самовільне залишення військової частини або місця служби та непокора (тобто відкрита відмова виконати наказ).

Загальна кількість засуджених військовослужбовців у 2023 році

За даними Верховного Суду, у 2023 році судами за різні кримінальні правопорушення було засуджено 5 339 військовослужбовців (у 2022 році – 2 138 військовослужбовців). Тобто у порівнянні з позаминулим роком, зріст кількості засуджених військовослужбовців склав майже 150%.

Зокрема, такий вид покарання як «службові обмеження військовослужбовців», у 2023 році отримали 508 військовослужбовців (у 2022 році – 127). Таким чином, кількість покарань зазначеного виду зросла у 4 рази.

Також у минулому році покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні отримали 676 військовослужбовців (у 2022 році – 115). Тобто у 2023 році покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні отримали майже у 6 разів більше військових, ніж у 2022 році.

Військовослужбовці, засудженні за військові кримінальні правопорушення

У 2023 році за вчинення саме військових кримінальних правопорушень (ст. 402-435 КК) за вироками, що набрали законної сили, було засуджено 2 585 військовослужбовців (у 2022 році – 1 490). Таким чином, кількість військовослужбовців, засуджених за вчинення військових кримінальних правопорушень у минулому році зросла на 73,5%.

За статтями Кримінального кодексу, засуджені військовослужбовці розподілилися наступним чином:

Самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК) – 1 577 (у 2022 році за цією статтею було засуджено 1 036 військовослужбовців). Тобто у минулому році за вказане правопорушення було засуджено на 52,2% більше військовослужбовців, ніж у 2022 році).

Непокора (ст. 402) – 689 (у 2022 році – 155, тобто кількість правопорушень зросла у 4,4 рази)

Дезертирство (ст. 408) – 113 (у 2022 році – 154, тобто є зменшення на 26,6%)

Втрата військового майна (ст. 413) – 37 (у 2022 році – 14, тобто збільшення у 2,6 рази)

Порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414) – 35 (у 2022 році – 23, тобто збільшення на 52,2%)

Ухилення від військової служби шляхом самокалічення (ст. 409) – 32 (у 2022 році – 19, тобто збільшення на 68,4%)

Погроза або насильство щодо начальника (ст. 405) – 30 (у 2022 році – 31)

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ст. 406) – 18 (у 2022 році – 18)

Недбале ставлення до військової служби (ст. 425) – 13 (у 2022 році – 5, тобто збільшення у 2,6 рази)

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1) – 12 (у 2022 році – 3, тобто збільшення у 4 рази)

Порушення правил водіння та експлуатації машин (ст. 415) – 10 (у 2022 році – 0)

Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю (ст. 429) – 7 (у 2022 році – 6)

Викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї, бойових припасів (ст. 410) – 5 (у 2022 році – 16, тобто зниження майже на 69%)

Насильство над населенням у районні воєнних дій (ст. 433) - 3 (у 2022 році – 0).

Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків (ст. 404) – 3 (у 2022 році – 2)

Образа честі і гідності військовослужбовця (ст. 435-1) – 1 (у 2022 році – 2)

Тримання в дисциплінарному батальйоні

Згідно з даними Верховного Суду, у минулому році покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні отримали 676 військовослужбовців (у 2022 році – 115).

Тобто, у 2023 році покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні (за вироками, що набрали законної сили) отримали майже в 6 разів більше військовослужбовців, ніж у позаминулому році.

Зазначимо, що більшість кримінальних справ щодо військовослужбовців у 2023 році розглянули суди саме прифронтових областей.

Найбільше обвинувальних вироків щодо тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні ухвалили суди Дніпропетровської області – 244 (у 2022 році – 68).

Також, обвинувальні вироки ухвалили суди:

Донецької області – 138 (у 2022 році – 2)

Харківської області – 137 (у 2022 році – 0)

Одеської області – 24

Полтавської області – 19

Запорізької області – 17 (у 2022 році – 5)

Кіровоградської області – 12

Тернопільської області – 11

Миколаївської області – 10

Київської області – 9 (у 2022 році – 2)

Вінницької області – 9

Сумської області – 9

Івано-Франківської області – 7

Чернігівської області – 5 (у 2022 році – 4)

Закарпатської області – 5

Черкаської області – 5

місто Київ – 4 (у 2022 році – 0)

Львівської області – 3

Херсонської області – 3

Хмельницької області - 1

Службові обмеження для військовослужбовців

Окремий вид кримінального покарання, який застосували суди до військовослужбовців – це службові обмеження, тобто покарання за нетяжкі правопорушення. Як правило це заборона в підвищені за посадою чи військовому званні, а також примусові відрахування з грошового забезпечення.

У 2023 році службові обмеження за рішенням суду застосовувалися до 508 військовослужбовців (у 2022 році – до 127). Тобто, у 2023 році винесено у 4 рази більше таких вироків, ніж у 2022 році.

Як і у попередньому випадку, найбільшу кількість рішень щодо службових обмежень військовослужбовців винесли суди Дніпропетровської області – 161 та Донецької області – 132.

Ухилення від призову за мобілізацією

Окрема категорія громадян, що були засуджені у 2023 році, отримали вироки за ухилення від мобілізації (ст. 336 КК).

Згідно з наявними даними, за скоєння зазначеного правопорушення у 2023 році засуджено 930 осіб (у 2022 році за ухилення від мобілізації було засуджено 186 громадян)

Таким чином, у 2023 році, у порівнянні з позаминулим роком, кількість засуджених за ухилення від мобілізації зросла у 5 разів.

Також у 2023 році за ухилення від військового обліку (ст. 337 КК) було засуджено 28 осіб (у 2022 році – 12). Тобто кількість засуджених за ухилення від військового обліку у минулому році зросла у 2,3 рази.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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