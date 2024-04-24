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Володимир Зеленський підтвердив, що у новому пакеті допомоги від США будуть ракети ATACMS

19:58, 24 квітня 2024
Водночас, за даними ЗМІ, США ще в березні таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS.
Володимир Зеленський підтвердив, що у новому пакеті допомоги від США будуть ракети ATACMS
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у новому пакеті допомоги від США будуть ракети великої дальності ATACMS. Про це він розповів у відеозверненні.

Зокрема, Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підписаний закон про допомогу Україні.

Він додав, що у пакеті допомоги є ATACMS, артилерія, протитанкова зброя та ракети для HIMARS, необхідна ППО та техніка.

«Сьогодні Президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки – підтримки, зокрема, української. Шлях довжиною в пів року подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів.

Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від «атакамсів» і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для «хаймарсів» до необхідної ППО і техніки.

Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити», — зазначив Глава держави.

Як повідомляє Reuters, Сполучені Штати в останні тижні – тобто ще до схвалення Конгресом додаткової допомоги – таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS, які вже були застосовані проти російських цілей.

Зазначається, що ATACMS входили до пакета військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив у березні 2024 року.

За даними джерел, ракети були вперше використані вранці 17 квітня. Вони уразили російський аеродром у Криму на відстані приблизно 165 кілометрів від лінії фронту в Україні.

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