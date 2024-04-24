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Владимир Зеленский подтвердил, что в новом пакете помощи США будут ракеты ATACMS

19:58, 24 апреля 2024
В то же время, по данным СМИ, США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Владимир Зеленский подтвердил, что в новом пакете помощи США будут ракеты ATACMS
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в новом пакете помощи США будут ракеты большой дальности ATACMS. Об этом он рассказал в видеообращении.

В частности, Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за подписанный закон о помощи Украине.

Он добавил, что в пакете помощи есть ATACMS, артиллерия, противотанковое оружие и ракеты для HIMARS, необходимая ПВО и техника.

«Сегодня Президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет поддержки – поддержки, в частности украинской. Путь длиной в полгода преодолели. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся – нуждаемся, чтобы и дальше защищать жизнь от российских ударов.

На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями, чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От «атакамсов» и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для «хаймарсов» до необходимой ПВО и техники.

Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить», – отметил Глава государства.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты в последние недели – то есть еще до одобрения Конгрессом дополнительной помощи – тайно отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, уже применявшиеся против российских целей.

ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил в марте 2024 года.

По данным источников, ракеты впервые были использованы утром 17 апреля. Они поразили российский аэродром в Крыму на расстоянии около 165 километров от линии фронта в Украине.

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