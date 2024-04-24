Джо Байден підписав законопроект про допомогу Україні на понад $60 млрд

Президент США підписав схвалений законопроект про надання допомоги Україні.

У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроект про фінансування допомоги американським союзникам, де зокрема передбачено понад 60 мільярдів доларів Україні. Про це глава американської держави заявив під час свого виступу у Білому домі.

«Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», - оголосив президент США.

За словами Джо Байдена, США відновлять постачання зброї Україні протягом кількох годин.

«У наступні кілька годин я дам розпорядження відповідним службам, щоб вони передали ракетні системи і всю необхідну зброю в Україну», — наголосив він.

Відомо, Сенат США схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні. Раніше цей документ підтримала Палата представників США.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини допомоги.

Так, розділ 507 ухваленого закону передбачає, що не пізніше, ніж через 60 днів після дати введення норм закону в дію, Президент США укладає Угоду з Урядом України щодо повернення Україною Сполученим Штатом економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим витрат, які надаються за розділами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії».

Погашення, яке буде передбачене такою Угодою здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Угода не може передбачати скасування будь-якої чи всіх сум заборгованості, за винятком випадків, передбачених у розділі стосовно анулювання заборгованості.

«Фонд економічної підтримки» передбачає кошти 7,899 млрд доларів США, які будуть доступні до 30 вересня 2025 року за сукупності умов. Так, із загальної суми 7,849 млрд буде призначено для допомоги Україні, яка може включати бюджетну підтримку і які можуть бути надані, незважаючи на будь-яке інше положення закону, яке обмежує допомогу іноземним країнам: за умови, що далі жодні із коштів, виділених для бюджетної підтримки не можуть бути використані для відшкодування пенсій, 50 млн доларів США підуть на запобігання та реагування на відсутність продовольчої безпеки, а також за умови, що така сума визначена Конгресом як така, що потребує надзвичайної ситуації відповідно до Закону про збалансований бюджет і надзвичайний контроль дефіциту 1985 року.

Що стосується розділу фінансування «Допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії», то йдеться про 1,575 млрд доларів США, які залишаться доступними до 30 вересня 2025 року, для допомоги та пов’язаних програм для України та інших країн.

Необхідність повернення коштів, виділених на економічну допомогу, можуть переглянути, але лише після певних дат і за умови погодження Конгресом.

Раніше посол Оксана Маркарова заявила, що перша зброя від США може надійти в Україну вже у квітні.

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