Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Перша зброя від США може надійти в Україну вже у квітні, — посол Оксана Маркарова

14:10, 23 квітня 2024
Посол висловила сподівання, що процедуру ухвалення законопроєкту про допомогу Україні завершать максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.
Перша зброя від США може надійти в Україну вже у квітні, — посол Оксана Маркарова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший пакет озброєння від Сполучених Штатів Америки може надійти в Україну вже у квітні. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю «Європейській правді».

Маркарова висловила сподівання, що процедуру ухвалення законопроєкту про допомогу Україні завершать максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.

Вона підкреслила, що цей закон набере чинності відразу і так само відразу настануть повноваження виділяти Україні зброю.

«Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко. Не будемо виключати навіть квітень», — зазначила посол.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що в разі схвалення Сенатом допомоги Україні негайно підпише закон.

Також члени Палати представників США Томас Кейн та Білл Кітінг заявили, що Україна отримає допомогу від США раніше, ніж це можуть очікувати. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова громади зможе призначати виконуючого обов'язки у разі мобілізації старости – Рада схвалила законопроект

Голова громади зможе призначати старосту одноосібно, якщо сесії ради не проводяться понад 6 місяців

Оксана Маркарова заперечила чутки про своє повернення з посади Посла у США до складу Кабміну

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що продовжує роботу на своїй посаді.

Кропивницький апеляційний суд звинуватив прокуратуру у тиску на суд: що відомо

Прокуратуру не влаштовують відмови суду у задоволенні клопотань та апеляційних скарг прокуратури, такі відмови прокурори сприймають як особисті образи – суд.

Верховна Рада приняла закон про право АРМА купувати за арештовані в іноземній валюті кошти військові облігації

Тепер АРМА зможе придбати військові облігації внутрішньої державної позики за арештовані гроші в іноземній валюті.

Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною – Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг: Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім хоче отримати від цієї держави послуги – так не працює.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді