Перша зброя від США може надійти в Україну вже у квітні, — посол Оксана Маркарова

Посол висловила сподівання, що процедуру ухвалення законопроєкту про допомогу Україні завершать максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.

Перший пакет озброєння від Сполучених Штатів Америки може надійти в Україну вже у квітні. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю «Європейській правді».

Маркарова висловила сподівання, що процедуру ухвалення законопроєкту про допомогу Україні завершать максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.

Вона підкреслила, що цей закон набере чинності відразу і так само відразу настануть повноваження виділяти Україні зброю.

«Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко. Не будемо виключати навіть квітень», — зазначила посол.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що в разі схвалення Сенатом допомоги Україні негайно підпише закон.

Також члени Палати представників США Томас Кейн та Білл Кітінг заявили, що Україна отримає допомогу від США раніше, ніж це можуть очікувати.

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